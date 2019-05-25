السفارة في الفلبين: نبحث عن الطيار الشريف الذي فُقد في رحلة تدريبية

قالت في بيان: كوّنا فريق عمل على مدار الساعة بالتواصل مع الجهات المختصة

أصدرت السفارة السعودية في الفلبين بياناً حول فقدان المواطن عبدالله الشريف الذي فُقد قبل أسبوع، وأكدت السفارة أن الخارجية السعودية تتابع عمليات البحث وأنها سوف تبذل ما بوسعها حتى الوصول إليه، وأوضحوا أنهم تحفظوا بالبداية حسب رغبة أسرته، فأصدروا هذا البيان لكثرة الاستفسارات درءًا لأي شائعة.

وقالت السفارة السعودية: "إنها تلقت بلاغًا من شقيقه المواطن محمد الشريف في معهد للطيران هناك بعد خروجه في رحلة تدريبية برفقة مدربه، وفورًا كونت السفارة فريق عمل يعمل مع الجانب الفلبيني على مدار الساعة، وتم البحث عنهما حسب الإحداثيات المبلغة من المعهد".

وأشار البيان: "وفي تاريخ ٢٠ مايو أصدرت هيئة الطيران الفلبينية بيانًا عن فقدان الطائرة وأفادوا أن عمليات البحث جارية".