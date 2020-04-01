أمانة مكة المكرمة تطهر وتعقم شوارع وميادين حي الحجون

ضمن الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، بعمليات تطهير للشوارع والميادين والأسواق في حي الحجون بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

يُشار إلى أن حي الحجون بالعاصمة المقدسة هو ضمن الأحياء الستة التي تم عزلها صحيًّا، بدءًا من أمس؛ وذلك لمنع تفشي كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 07:15 PM

ضمن الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد

أمانة مكة المكرمة تطهر وتعقم شوارع وميادين حي الحجون

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، بعمليات تطهير للشوارع والميادين والأسواق في حي الحجون بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

يُشار إلى أن حي الحجون بالعاصمة المقدسة هو ضمن الأحياء الستة التي تم عزلها صحيًّا، بدءًا من أمس؛ وذلك لمنع تفشي كورونا.

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