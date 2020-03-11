وفاة و4 إصابات في حادث مروري على طريق الساحل القديم "مكة- الليث"

تم توجيه ثلاث فرق إسعافية فور تلقي البلاغ

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون في حادث مروري وقع على طريق الساحل القديم "مكة- الليث"، ظهر اليوم.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ظهر اليوم، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في خط الساحل القديم على طريق "مكة- الليث"، وبه عدد من المصابين.

وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وعند وصول أول فرقة تبين وجود حالة وفاة وأربعة مصابين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت ثلاث إصابات خطرة إلى مستشفى النور التخصصي، بينما نقلت إصابة متوسطة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.