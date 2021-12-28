وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على استقرار ووحدة السودان

خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالين هاتفيين اليوم، مع كل من رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصالين حرص المملكة العربية السعودية على استقرار ووحدة السودان، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، والتوافق بين المكونين العسكري والمدني لما فيه مصلحة السودان وشعبه الشقيق.