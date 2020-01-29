"ابن حثلين" يعلن 1 ديسمبر من كل عام موعدًا ثابتًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بعد النجاح اللافت للنسخة الرابعة للمهرجان

أعلن فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل، تثبيت موعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لينطلق في الأول من ديسمبر من كل عام.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن القرار يأتي ضمن الخطط المرسومة من قِبل ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه -، وهي امتداد لدعمه السخي للإبل ومحبيه.

وكان رئيس نادي الإبل قد وعد مُلاك الإبل في وقت سابق بتثبيت موعد محدد للمهرجان.

وعطفًا على هذا القرار ستكون النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في 1 ديسمبر 2020م، أي قبل أقل من عام من ختام النسخة الرابعة للمهرجان التي اختُتمت الأحد الماضي، بحضور ورعاية كريمة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، إلى جانب حضور عدد كبير من أصحاب السمو والسعادة.

وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نجاحًا لافتًا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها نادي الإبل. وأثبتت هذه النسخة بشكل عملي ما يمكن أن يلعبه قطاع الإبل في مسيرة الاقتصاد الوطني عطفًا على القيمة السوقية للفرديات التي وُجدت في المهرجان؛ إذ تجاوزت تسعة مليارات، زج بها 700 مشارك.