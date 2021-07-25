"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يستعرض الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

معظمها تتعلق بسرقات وإطلاق نار وجمع أموال من مخالفي نظام الإقامة

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مواطنين وثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية في مكة المكرمة ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة (8) مركبات داخل الأحياء، وبيعها بعد تجزئتها.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن في عسير قام بإطلاق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق، في مركز خيبر الجنوب، نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مواطنين في مكة المكرمة ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة ثلاث مركبات كانت في وضع التشغيل، وسرقة عدد (174) هاتفاً متنقلاً، وحيازة (3) أسلحة نارية.

ولفت الفيديو إلى القبض على (6) مقيمين من الجنسية الهندية في الرياض، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية للاستيراد تعود ملكيتها لمواطن، حيث ضُبط بحوزتهم على (3.413.248) ريال.

وفي الرياض تم القبض على (3) مواطنين قاموا بارتكاب عدة جرائم تمثلت في سرقة (22) مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها.