وزارة البلديات تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية ضمن إجراءاتها لمواجهة كورونا

إنجاز أكثر من 4100 معاملة للرخص التجارية والإنشائية خلال يومين

ضمن خططها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حزمة من الخدمات عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية.



وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة للحضور إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة؛ حيث تقوم منصة "بلدي" الإلكترونية بتوفير خدمات: إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام، وبوابة الفرص الاستثمارية، بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة، في ظل الاحترازات الوقائية التي تتخذها المملكة تجاه فيروس كورونا، وفق ما قررته الجهات المختصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة.



وأوضحت أنه تمت تهيئة البنية التقنية المناسبة لاستكمال إجراءات استخراج التراخيص المهنية والإنشائية، وإنجاز بعض الخدمات الأخرى التي يمكن إنهاؤها في أي وقت، وفق معايير عالية في أمن المعلومات.



وأشارت إلى أن الخدمات الإلكترونية التي توفرها بوابة "بلدي" تشمل: طلباتي ورخصي (الرخص التجارية والرخص الإنشائية)، وخدمات الرخص الإنشائية (إصدار تقرير فني، إفادة مناسبة موقع بناء، استعلامات الرخص الإنشائية)، وخدمات رخص الأنشطة التجارية (خدمات إشغال الأرصفة، الإفادة عن موقع نشاط تجاري، خدمات تصاريح التبغ، تصريح بالأنشطة التجارية 24 ساعة)، إضافة إلى خدمات منصة رسم تقديم منتجات التبغ، وخدمات الأراضي والمخططات والمنح؛ والتي تشمل خدمة الاستعلام عن منح الأراضي. كما تتضمن الخدمات الإلكترونية منصة رسم إشغال مرافق الإيواء.



وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الخدمات الإلكترونية تشمل كذلك خدمات التفويض البلدي الإلكتروني، بما فيها خدمات مدير الحسابات وخدمات المفوّض، كما تتضمن خدمات الاستعلام الإلكتروني الذي يتيح الاستعلام عن اشتراطات الأنشطة البلدية، والاستعلام عن رخصة نشاط تجاري، المكاتب المؤهلة، المستكشف الجغرافي، مستكشفة التغطية لخدمات البنية التحتية، واشتراطات خدمة إيصال الخدمة الكهربائية.



وأعلنت الوزارة أن أمانات المناطق والمحافظات أنجزت (3338) معاملة خلال اليومين الماضيين بشأن الرخص التجارية؛ شملت (1149) معاملة لإصدار رخصة تجارية، (1451) تجديد رخصة، (149) نقل ملكية، (250) تعديل رخصة، و(339) إلغاء رخصة.



كما أنجزت الأمانات (776) معاملة تخصّ الرخص الإنشائية خلال اليومين الماضيين؛ تضمنت (643) معاملة لإصدار رخصة إنشائية، (9) تجديد رخصة، (26) نقل ملكية، (66) معاملة لإضافة وتعديل مكونات بناء، و(32) لتصحيح وضع مبنى قائم.