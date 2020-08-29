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إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و384 والوفيات 279 حالة

كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.