"التحالف": اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.
وأشار "التحالف" إلى محاولات الميليشيات العدائية الممنهجة والمتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وقال "التحالف": إننا نتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.
محاولات عدائية ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.
وأشار "التحالف" إلى محاولات الميليشيات العدائية الممنهجة والمتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وقال "التحالف": إننا نتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.