الإمارات.. 1596 إصابة جديدة بـ "كورونا"

مجموع حالات الشفاء 534481 شخصاً

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 554516 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة وفاة 4 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1648 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1571 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 534481 حالة.