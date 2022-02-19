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قال: الحالة الممطرة في المملكة بدأت فجر اليوم السبت

"خبير طقس": الشتاء ينتهي فعلياً 7 مارس ورفع الملابس الشتوية الثقيلة في هذا التاريخ

قال خبير الطقس والمناخ الباحث والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن الحالة الممطرة في المملكة بدأت فجر اليوم السبت.

وأكّد "الحصيني"؛ أن الشتاء ينتهي فعلياً بنهاية العقرب الثانية 4 شعبان 1443هـ؛ الموافق 7 مارس.

فيما قال خبير الطقس، فلكياً 1443/8/18هـ، 21 مارس، "يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة"، وطالب أهل الوسطى والشمالية بالاحتفاظ بالمعاطف "الكوت"، "وهو رداء من صوفٍ ونحوه يُلْبَس فوق الثِّيْاب" حتى نهاية موسم "الذراعين" الذي ينتهي في 10 شوال 1443هـ.