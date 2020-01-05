"احتواء تصرفات إيران الشريرة".. بريطانيا تحث العراق على خفض التوتر

"راب" وصف "سليماني" بأنه "مصدر تهديد للمنطقة"

حثّ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الأحد)، الرئيس ورئيس الوزراء في العراق على خفض التوتر في المنطقة، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية.

وفي تصريح لقناة "سكاي نيوز"، أوردته "رويترز"، أفاد "راب" الذي وصف سليماني بأنه "مصدر تهديد للمنطقة"، بأنه يتفهم الموقف الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه، وأنه يعتزم التحدث مع وزير الخارجية الإيراني.

وقال الوزير البريطاني: "هناك طريق يسمح لإيران بالدخول والابتعاد عن الصقيع الدولي".

وأضاف: "نحتاج لاحتواء تصرفات إيران الشريرة، لكننا بحاجة أيضًا إلى خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار".