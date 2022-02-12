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أكدت تضامنها مع المملكة والتزامها بإيجاد حلول سلمية للنزاعات

حكومة جزر المالديف تدين استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي

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أدانت حكومة جزر المالديف بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية؛ مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين.



وقالت حكومة جزر المالديف في بيان لها: "إن هذه الأعمال الإرهابية المتعمدة والمنهجية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وتعرض للخطر المتزايد لاستقرار المنطقة".



وأكدت تضامنها مع حكومة المملكة العربية السعودية، وتجدد التزامها الراسخ بالعمل عن كثب مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة ومكافحة الإرهاب العالمي.