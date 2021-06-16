"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير

تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

1

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 01:19 PM

تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

0 283

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021