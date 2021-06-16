"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير

تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.