"وسام فخر لنا".. هنا 6 محاور لحملة خدمة الحجاج والمعتمرين

تطلقها "شؤون الحرمين" لتأصيل قيم الحفاوة والعناية بزوّار بيت الله

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن حملة خدمة الحاج والزائر "وسام فخر لنا"، ‏6 محاور متنوعة، بهدف تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة بحجاج بيت الله وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى نفوس العاملين بالرئاسة.

تأتي هذه المحاور من منطلق تحقيق ما يؤكّده ولاة الأمر -حفظهم الله- من العناية بالحجاج والمعتمرين والزوّار وإكرامهم والقيام بالواجب نحوهم، وتناول محور البناء والإعداد في السعي الحثيث لتعزيز قيمة الشرف والافتخار بخدمة الحجاج والعمار بحيث يتمثل الموظفون هذه القيم الرائعة وتصبح واقعاً ملموساً.

وأكد المحور التوجيهي والإرشادي على رسالة الحرمين الشريفين العلمية من خلال بث دروس عن بعد للحجاج والزوّار من خلال منصة منارة الحرمين، فيما عني المحور الخدمي بالخدمة المباشرة للحجاج من خلال تقديم أرقى الخدمات لهم ومما يتواكب مع الوضع الراهن لجائحة كورونا.

ويقدم المحور الاجتماعي والإنساني الخدمات الإنسانية والتعليمات الصحية للحجاج بالتعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة، كما اختص المحور الإعلامي في إشراك الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإعلام الجديد لتغطية برامج الحملة وفعالياتها لإبراز الجهود في خدمة ضيوف الرحمن.

كما يقوم المحور التقني بدور مهم في جميع المحاور، مع أرشفة محتوى الحملة خلال السنوات الماضية أرشفة إلكترونية يتم رفعها في مواقع الرئاسة لتتاح لعموم المسلمين.