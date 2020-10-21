"مستشفى الملك خالد" بالخرج يحقق جائزة "أفضل مشروع تحسين أداء لعام 2019م"

"الممخور": نتاج خطة دائمة ومتطوّرة هدفها تحسين وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية

حصد مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج، جائزة أفضل مشروع تحسين أداء لمستشفى عام على مستوى المملكة لعام 2019م، وذلك ضمن جوائز برنامج أداء الصحة الذي تنظمه وزارة الصحة.

وحقّق مستشفى الملك خالد المركز الأول بعد أن تمكّن من تحقيق تحسّن في الأداء خلال عام 2019، وذلك بعد دراسة خاصة لمشاريع تحسين أداء قدمت من خلال مشروع تحسين أداء في قسم الطوارئ، وكذلك إضافة مشروعي تحسين مختلفين من ذات المستشفى، ويتضمنها تطبيق منهجيات التحسين المعتمدة عالمياً وفق فرق مؤهلة ذات كفاءة عالية في تنفيذ مشاريع التحسين.

من جانبه عبّر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور، عن بالغ سعادته بتحقيق الجائزة، مثمناً الجهد والدور الكبير والمميز الذي قام به كافة أفراد الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى لتحسين كفاءة الخدمات الصحية وفق معايير ومنهجيات التحسين المعتمدة.

وأكد "الممخور" أن الجائزة أتت وفق خطة دائمة ومتطورة تسعى لتحسين وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية التي يحتاجها المستفيدون من أهالي محافظة الخرج، وكذلك المناطق المجاورة لها.

ويُعد برنامج "أداء الصحة" أحد البرامج الرئيسية التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال قياس مستوى الأداء وتطبيق مشاريع تحسينية لجميع المنشآت الصحية ضمن نطاق البرنامج.

ويرتكز البرنامج على أربعة أهداف رئيسية هي: "رفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، وإصدار تقارير الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية القياسية، وتطوير وحدات تحسين الأداء وقيادة ثقافة التغيير في القطاع الصحي، وتحسين القدرات والمهارات".

كما تعزز الجائزة روح التنافس على مستوى الأفراد والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاعين الحكومي والخاص؛ فخلال عام 2020 وبناءً على مبادرات ومشاريع التحسين لعام 2019م، تم تخصيص تسع جوائز لتسع فئات ضمن مسارات الجائزة الرئيسية؛ وهي: مسار الأفراد، ومسار المنشآت التابعة لوزارة الصحة، ومسار مقدمي الخدمة من خارج وزارة الصحة.