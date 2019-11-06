"الجبير" يلتقي السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين

التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.وزارة الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية
التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.