الإمارات: 2,315 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 447,790

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 2,315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 463,759 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,499.

وأشارت إلى تماثل 2,435 حالة للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 447,790 حالة.