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في ختام الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

النصر يقلب الطاولة أمام الرائد و"حمدالله" يتوج حضوره بثنائية

كسب النصر مواجهته أمام نظيره الرائد 3/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، في ختام مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



الشوط الأول انتهى بتقدم الرائد بهدف أرنود رجوم من خلال رأسية على يمين حارس النصر وليد عبد الله عند الدقيقة 28.



وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 59 عدل فراس البريكان النتيجة لفريقه النصر، قبل أن يعزز هداف الفريق عبد الرزاق حمدالله النتيجة عند الدقيقة 75 من خلال كرة أرضية زاحفة على يسار حارس الرائد "دوخه".



ويتوج "حمدالله" حضوره بالهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 88.



بتلك النتيجة بقي النصر في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، وبقي الرائد على نقاطه الـ35 في المركز العاشر.