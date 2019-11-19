روسيا: دعم أمريكا لبناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض عملية السلام

حذرت من زيادة هذا القرار للتوتر في المنطقة

شدد وزارة الخارجية الروسية اليوم (الثلاثاء)، على أن القرار الأمريكي بدعم حق الاحتلال الإسرائيلي في بناء مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة يقوض الأساس القانوني للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان نقلته "رويترز"، وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.

وأعادت التأكيد على أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود وتفيد بأن هذه المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي.