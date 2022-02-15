حالة تقلبات تواعد أجواء المملكة.. البداية الجمعة والأمطار حاضرة

"الوطني للأرصاد": تشمل تفاوتاً في درجات الحرارة.. والتفاصيل لاحقاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية اعتباراً من مساء يوم الجمعة القادم.

وأوضح المركز أن التقلبات تشمل رياحاً نشطة وأتربة مثارة وهطول أمطار وتفاوتاً في درجات الحرارة.

وقال المركز، إنه سيصدر تقريراً خاصاً يوضح التفاصيل في وقت لاحق.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 11:23 AM

"الوطني للأرصاد": تشمل تفاوتاً في درجات الحرارة.. والتفاصيل لاحقاً

حالة تقلبات تواعد أجواء المملكة.. البداية الجمعة والأمطار حاضرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية اعتباراً من مساء يوم الجمعة القادم.

وأوضح المركز أن التقلبات تشمل رياحاً نشطة وأتربة مثارة وهطول أمطار وتفاوتاً في درجات الحرارة.

وقال المركز، إنه سيصدر تقريراً خاصاً يوضح التفاصيل في وقت لاحق.

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