"المرور": ضبط 269 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

أهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدرّاجات الآلية المخالفة، أسفرت عن ضبط 269 مخالفة.

وأهابت "المرور" في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام لتفادي المخالفات.