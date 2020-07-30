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سالكوه اضطروا إلى استخدام "الترابي" بعد أن خف منسوب المياه

الأمطار والسيول تجرف طريق حفار الرميضة جنوب الليث

تسبَّبت قوة الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المراكز جنوب الليث في انهيار وقَطْع طريق حفار الرميضة؛ وذلك لتشبُّع التربة بالمياه؛ ما أدى إلى جرف الأسفلت، وتوقُّف الحركة المرورية على ذلك الطريق؛ فاضطر سالكوه لاستخدام الطريق الترابي بعد أن خف منسوب مياه السيل.



