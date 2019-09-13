أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصه الطبية

تكللت نتائجها بالنجاح

صرّح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح؛ بأنه وبفضلٍ من الله تعالى ونعمته، غادر حضرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ مساء هذا اليوم (أمس) أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تمّ استكمال الفحوص الطبية التي تكللت نتائجها، بفضل الله تعالى ومنته، بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة؛ مبتهلين إلى الباري -عزّ وجلّ- بأن يديم على سموه -رعاه الله- موفور الصحة وتمام العافية.