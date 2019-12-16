القيادة تعزّي أسرة "الحارثي" في وفاة فقيدهم الشيخ "فهد"

ذوو الراحل تقدموا بالشكر لخادم الحرمين وولي العهد

عزّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسرة الحارثي في وفاة الشيخ فهد بن جابر الحارثي، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وكانت أسرة "الحارثي" قد فجعت برحيل الدكتور فهد بن جابر الحارثي , وهو من الرواد في مجالي التربية والتعليم ومِن مَن ساهموا في تطوير الحركة التعليمة في السعودية, والفقيد والد كل من, رجل الأعمال أحمد, ورئيس منتدى الإعلام السعودي رئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي محمد, و مستشارة جامعة الأميرة نورة الدكتورة سعاد, و عضو مجلس الشورى الدكتور زهير, و مديرة المشاريع والبرامج الدكتورة ابتسام، ورجل الأعمال المصرفي عبدالرحمن, والأمين العام لتنمية الشباب بإمارة مكة الدكتور خالد

كما واسى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اسرة "الحارثي" في وفاة فقيدهم.

من جانبه، أعرب أحمد بن فهد الحارثي عن شكره باسم أسرة "الحارثي" لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده على تعازيهم في فقيدهم الغالي التي كان لها الأثر الأكبر في تخفيف المصاب عليهم، سائلاً المولى عز وجل أن يثيب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير جزاء ويكتب لهما الأجر وأن يحفظهما ذخراً للوطن ولأبنائه المواطنين.