الخارجية الفلسطينية تُدين قمع الاحتلال لمبادرات المقدسيين للوقاية من "كورونا"

رئيس الوزراء اللبناني يبحث مع مسؤول أممي سبل دعم لبنان لمواجهة الفيروس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، عمليات القمع والملاحقة والاعتقال العنصرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشرطته بحق عدد من المشاركين في المبادرات الشبابية المقدسية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" في مدينة القدس المحتلة، وبحق عدد من الشبان ممن بادروا إلى توزيع نشرات وتعليق منشورات توعوية بشأن الوقاية من هذا الفيروس، بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية على القدس".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن اعتقال 12 مواطنًا فلسطينيًّا ممن شاركوا في هذه الفعالية الإنسانية، يشكّل قمة إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في المدينة المقدسة، ليس فقط بتعميق الاستيطان وبناء الجدران والعمل على تغيير هويتها القانونية والحضارية والتاريخية؛ بل طال هذه المرة الحرب على الصحة العامة للمواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذا القمع الإسرائيلي لهذه المبادرة الفلسطينية الشبابية المقدسية يأتي في وقت تتكاثف فيه الجهود الدولية والإنسانية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا بعيدًا عن الخلافات والصراعات.

من جهة أخرى، الْتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، في بيروت اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني.

وشهد اللقاء عرضًا لعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان والتنسيق القائم مع مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية والتقديمات التي يمكن أن توفرها الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا.