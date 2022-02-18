وزير الخارجية يستعرض فرص تطوير العلاقات مع رئيس إقليم كردستان العراق

تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية

التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي ينعقد بمشاركة دولية واسعة في ألمانيا.



وجرى خلال اللقاء استعراض فرص تطوير العلاقات الثنائية، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.