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نفَّذ دورات في الإسعافات الأولية وقدَّم محاضرات عن الأكل الصحي

"مستشفى ظلم" يتحقق من سلامة أغذية مقاصف المدارس ويوعي الطلاب والطالبات

كثف مستشفى ظلم العام زياراته الميدانية لمدارس البنين والبنات بالمنطقة ضمن برنامج الزيارات الميدانية للمدارس، الذي يأتي ضمن مبادرات الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة.

وزارت فِرق مستشفى ظلم العام الابتدائية الأولى والابتدائية الثانية للبنات، والمدرسة الثانوية والمتوسطة للبنات، والابتدائية والمتوسطة للبنين.

الفِرق المتخصصة بالصحة المدرسية التقت قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وقدمت دورات عن الإسعافات الأولية، ومحاضرات توعوية عن الأكل الصحي وإرشادات للطلاب والطالبات.

ونفَّذت الفِرق زيارات لمقاصف المدارس، تم خلالها التحقق من سلامة الأغذية، ومطابقتها الاشتراطات الصحية ونظافة المقاصف.

وراجعت الفِرق سِجلات الطلاب والطالبات للتحقُّق من استكمال حصولهم على اللقاحات الأساسية.

يُشار إلى أن برنامج الزيارات الميدانية للمدارس الذي تنفِّذه وزارة الصحة يهدف إلى التأكد من سلامة وإصحاح البيئة المدرسية، والتأكد من صحة وسلامة الغذاء في المقاصف المدرسية وفقًا للاشتراطات الصحية للمقاصف، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية.