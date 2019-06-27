مدير التجارة والاستثمار بنجران يزور محافظ يدمة

الاتفاق على عقد ندوة لتوعية المستهلك بالمحافظة

قام مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان، وبرفقته مدير مكتب محافظة حبونا محمد آل قريش، وكذلك مدير قطاع الأعمال بالمنطقة ياسر آل هاشل؛ بزيارة لمحافظة يدمة، التقى خلالها بالمحافظ موفق بن عبد الهادي العنزي.

ناقش اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المستهلك وتهم رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة؛ حيث تم الاتفاق على قيام فرع الوزارة بعقد ندوة لتوعية المستهلك في المحافظة وتعريفه بحقوقه، على أن تكون بادرة وزارة التجارة بالمنطقة بتكوين فريق عمل مكون من عدد من الموظفين من قطاع الأعمال للتواجد لفترة محدودة بالمحافظة؛ لتقديم خدمات السجل التجاري للمؤسسات والشركات واستقبال بعض الطلبات لرواد الأعمال في المحافظة، والتي لا يمكنهم الحصول عليها من موقع الخدمات الإلكترونية المتعطل في منطقة نجران على بعض الخدمات؛ من خلال إرسال الطلبات لفرع المنطقة؛ لإنجازها وخدمة متلقي الخدمة وهو في مقر إقامته بالمحافظة دون تكبُّد عناء الذهاب لمحافظة حبونا أو فرع الوزارة بنجران.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران ومرافقة محافظ يدمة، على حسن الاستقبال، والتوجيه لما فيه الصالح العام.