كمين محكم يطيح بخمسيني يروج "الكبتاجون" في الرياض

ضُبط معه سائق نقل مدرسي متورط أثناء المداهمة

أطاحت رجال مكافحة المخدرات بإحدى محافظات غرب الرياض، بخمسيني متهم بالتورط في ترويج الحبوب المخدرة، وضُبط معه بالمصادفة سائق نقل مدرسي في العقد الرابع من العمر، وأتهم أيضاً بحيازة الحبوب المخدرة.

وتعود التفاصيل لبلاغات تلقّاها رجال المكافحة عن نشاط المتهم قبل عدة أشهر، لتبدأ عملية التتبع وفق خطة أمنية محكمة، رغم تخفِّيه المستمر وعدم استخدامه للمركبات في تنقلاته.

وقالت المصادر: إنه تمت مداهمة الموقع، وتم ضبط المتهم، وعُثر على كمية من حبوب الكبتاجون، كما ضُبط عنده شخص في العقد الرابع من العمر ذكر أنه سائق نقل مدرسي، ووُجهت له تهمة حيازة الحبوب المخدرة.