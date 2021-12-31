تعيين "المطرفي" نائبًا لرئيس "السعودية للأيكيدو".. و"العالمية للفنون القتالية" حاضرة

مناقشات في أول اجتماعات اللجنة بينبع وبحث الخطة المستقبلية والأهداف الاستراتيجية

عقدت اللجنة السعودية للأيكيدو أول اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة المهندس باسم زارع، وحضور أعضائها المهندس عبدالله المطرفي، والمهندس سلمان المطيري، وسارة بنت عبدالله آل الشيخ، فيما حضر عضو اللجنة المهندس عباس بن أحمد هادي عن بعد؛ بسبب ارتباطاته العملية.

هذا وقد تم خلال الاجتماع الذي استضافته الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، ترشيح ثم تعيين المهندس عبدالله المطرفي نائب رئيس اللجنة السعودية للايكيدو، ثم دراسة تقرير نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية والنظر في خطة اللجنة المستقبلية والأهداف الاستراتيجية التي تواكب التوجهات الرياضية والبدنية في المملكة.

كما تم فتح ملف دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 التي تستضيفها الرياض، ومناقشته إعداد اللجنة لهذا الحدث العالمي ووضع الخطوط العريضة لتحضيرات والمشاركة فيه.

وبعد الاجتماع ‏استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، بحضور مدير عام الخدمات المساندة محمد باجرفان، رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للأيكيدو المهندس باسم زارع، وأعضاء اللجنة، وتم بحث أوجه التعاون والدعم لبرامج ونشاطات اللجنة السعودية للأيكيدو.

وفي الختام قدم "زارع" هدية تذكارية نيابة عن أعضاء اللجنة للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، مقدمًا شكره الجزيل لهم على استضافة أول اجتماعات اللجنة السعودية للأيكيدو، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب، ويأتي في إطار التعاون بين اللجنة والهيئة.