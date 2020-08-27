أكبر زيادة يومية.. 2.719 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا

عدد المرضى بالفيروس بلغ 162.884

سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ بلغت الحصيلة اليوم (الخميس) 2.719 إصابة جديدة.

وأوضح فريق العمل المعني بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 162.884، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه سجل 120 وفاة أخرى بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7.064.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 04:59 PM

عدد المرضى بالفيروس بلغ 162.884

أكبر زيادة يومية.. 2.719 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ بلغت الحصيلة اليوم (الخميس) 2.719 إصابة جديدة.

وأوضح فريق العمل المعني بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 162.884، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه سجل 120 وفاة أخرى بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7.064.

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إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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