الانتهاء من تجهيز السكن الخاص بالتمريض بمستشفى رويضة العرض

يتكون من ٣٦ غرفة مقسمة على ٣ أدوار بملحقاته تتوفر فيه جميع الخدمات

انتهت إدارة مستشفى رويضة العرض مؤخراً من تجهيز السكن الخاص بالتمريض والذي لا يبتعد عن موقع المستشفى كما أن المبنى الجديد يتميز بوجود ٣٦ غرفة مقسمة على ٣ أدوار بملحقاته تتوفر فيه جميع الخدمات التي يحتاجها التمريض ومجهز وفق اشتراطات الدفاع المدني للأمن والسلامة من مخارج هروب وطفايات حريق.

وكانت إدارة المستشفى متمثلة في الأخصائي ماجد بن يحيى الحارثي قد عملت خلال المدة السابقة على تهيئة السكن الملائم للتمريض لما له من انعكاس إيجابي على طاقم العمل.

فيما شكرت إدارة مستشفى رويضة العرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعديه الكرام على دعمهم الدائم للمستشفى لكل ما يصب في خدمة الصالح العام.