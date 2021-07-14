ضارباً أروع الأمثلة في الوفاء.. "المطيري" تبرع بإحدى كليتيه لأخته

ضرب "محمد مناور المطيري" أروع الأمثلة في الوفاء بعد أن تبرع بإحدى كليتيه لأخته التي عانت من الفشل الكلوي لسنوات عدة.

وروى شقيقه بندر المطيري؛ أن أخاه "محمد" اختير ضمن المشاركين في أعمال الحج في قوة أمن الطرق لخدمة ضيوف الرحمن لموسم العام الحالي؛ غير أن موعد عملية تبرعه بإحدى كليتيه لأخته حال بينه وبين المشاركة، إلا أنه ضرب أروع الأمثلة في ميدان من ميادين الوفاء.

وأجرى "محمد" العملية في مستشفى الملك فيصل، منهياً بذلك معاناة أخته مع المرض، وتكللت العملية بالنجاح.

وأشار شقيقه إلى أن موعد العملية صادف وجوده ضمن المشاركين في حج العام الحالي، بعد أن خضع قبل أشهر عدة إلى فحوصات قضاها منتظراً اتصالاً من المستشفى لتحديد موعد العملية والموافقة عليها من عدمها؛ وهو ما تم الأحد الماضي.