فنزويلا.. النائب العام يطالب بمنع "غوايدو" من مغادرة البلاد وتجميد أرصدته

أشار إلى اتخاذ قرار بإجراء تحقيق أوّلي ضد رئيس البرلمان

في تطور لافت يزيد من تعقيدات الصراع على السلطة في فنزويلا، طالب النائب العام الفنزويلي طارق صعب، اليوم (الثلاثاء)، المحكمة العليا بمنع رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو من مغادرة البلاد، وحجب حساباته المصرفية وحظره من التصرف بممتلكاته.



ووفقًا لـ"سبوتنيك": حمّل النائب العام في كلمة متلفزة "غوايدو" المسؤولية عن الأحداث التي وقعت في فنزويلا منذ 22 يناير (كانون الثاني) الجاري، و"أضرّت بسلام الجمهورية والاقتصاد والتراث الوطني"، على حد قوله.



وأوضح "صعب" أنه جرى اتخاذ قرار بإجراء تحقيق أولي ضد رئيس البرلمان".



وتصاعدت حدة التوتر في فنزويلا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية "غوايدو"، نفسه "رئيسًا مؤقتًا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

