ولي العهد يشكر "آبي" على حفاوة الاستقبال: اليابان عزيزة على قلوب السعوديين

قال: الجميع سعيد بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون

الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.

وقد عقد سمو ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الياباني اجتماعًا، رحّب في بدايته دولة رئيس الوزراء الياباني، بسمو ولي العهد؛ معربًا عن شكره لسموه على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا والمساهمة في إنجاحها.

وأشاد بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية المملكة 2030؛ لافتًا إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.

وأبدى دولة رئيس وزراء اليابان كذلك، استعداد حكومته للتعاون في سبيل إنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره له على حفاوة الاستقبال والترحيب؛ مؤكدًا أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية، وتُعد اليابان دولةً عزيزة على قلوب كل السعوديين.

وأفاد سموه بأن الجميع سعيد بما تَحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وشكر سمو ولي العهد دولة رئيس الوزراء الياباني على إدارته الناجحة للقمة، وقال "سنعمل سويًّا للتحضير لقمة العشرين في 2020م في المملكة العربية السعودية".

بعد ذلك، جرى مناقشة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاجتماع: الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني: وزير الخارجية تارو كونو، ونائب رئيس مجلس الوزراء كوتارو نوغامي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي شوتارو ياتشي، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء إيتشي هاسيغاوا، والمساعد التنفيذي لرئيس الوزراء تاكايا إيماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، ونائب وزير الخارجية الأول تاكيو موري، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة تاتسويا تيرازاوا، والمدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا هيروشي أوكا، والمساعد التنفيذي لرئيس الوزراء سوزوكي هيروشي، ومدير قسم الشرق الأوسط أكيهيرو تسوجي.