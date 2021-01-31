الصين تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 89522 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.الصين فيروس كورونا الجديد
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 89522 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.