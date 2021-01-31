الصين تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 89522 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 08:21 AM

خلال الـ24 ساعة الماضية

الصين تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بكين

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سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 89522 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.

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