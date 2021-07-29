توقيع مذكرة تهدف إلى تصدير التمور السعودية لأوكرانيا ودول شرق أوروبا

للتعاون بين المركز الوطني للنخيل وشركة "برايم بيري" الأوكرانية

أعلنت وزارة الاستثمار، عن توقيع مذكرة تفاهم، برعايتها، بين المركز الوطني للنخيل والتمور من جهة، وشركة برايم بيري الأوكرانية من جهة أخرى.

وقالت الوزارة: المذكرة تهدف إلى تصدير التمور السعودية لأوكرانيا ودول شرق أوروبا.

وأشارت إلى أن المذكرة تتضمن، كذلك، التعاون المشترك في إضافة التمور السعودية إلى نكهات الألبان ومشتقاتها في منافذ البيع المخصصة للشركة.