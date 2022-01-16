شاهد.. الضباب يغطي سماء "الحمادة" و"القصب" ويرسم لوحة طبيعية خلابة

مشاهد جمالية موثقة من الجو

شكّل مشهد الضباب وهو يغطي، صباح اليوم، حمادة الوشم ومدينة القصب بمحافظة شقراء لوحات طبيعية جذابة أسرت القلوب وشدة الأنظار.

ورسم الضباب لوحة جمالية في سماء المنطقة، حيث شكّل عناقًا مذهلاً لأبراج الكهرباء، والتضاريس العالية، في منظرٍ جميلٍ وأخاذ يأسر الناظرين.

ووثّق المصور "ثابت الفضل" تلك الأجواء، ورصد هذه اللقطات والمناظر الطبيعية، من الجو بكاميرته الطائرة وخص بها "سبق".