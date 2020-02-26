"وزارة السياحة" تدشِّن هويتها الجديدة.. والشعار: "أهلاً بالعالم"

تعزِّز توجهها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة

دشَّنت وزارة السياحة هويتها الجديدة التي تستلهم من خلال خطوطها وألوانها الحيوية لون عَلَم السعودية، وتستحضر خريطتها التي تمتد شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربًا، في إشارة إلى الثراء والتنوع السياحي والتراثي والحضاري الذي تتمتع به السعودية، مع ربط ذلك بتجربة الزائر الذي يتنقل بين وجهات السعودية السياحية، متلمسًا قيم الحفاوة والترحاب والضيافة التي يتمتع بها شعب السعودية.

وتتمازج تلك الهوية مع شعار "أهلاً بالعالم" الذي جاء متزامنًا مع فتح التأشيرة السياحية للزوار من مختلف أرجاء العالم، مع منح مواطني 49 بلدًا إمكانية الدخول إلى السعودية من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول.

ويسري ذلك الأمر أيضًا على مَن يحملون تأشيرة الشينقن، والتأشيرة الأمريكية، وتأشيرة دخول المملكة المتحدة، شريطة أن يكونوا قد استخدموا التأشيرة في الوصول إلى تلك الدول أولاً، مع ضرورة استخدام ناقل جوي وطني في الدخول إلى السعودية؛ إذ يمكنهم الحصول على التأشيرة عند الوصول.

وتم إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن.

وتأتي الهوية لتعزز توجُّه وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تضمنت مساهمة القطاع في الدخل المحلي بنسبة 10 %، إضافة إلى توفير مليون وظيفة جديدة، وتحقيق مائة مليون زيارة بحلول عام 2030.