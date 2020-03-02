"شرطة الشرائع" تحقق في وفاة مقيم داخل مسجد تابع لإحدى الشركات

نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بـ"الششة"

يحقق مركز شرطة الشرائع في وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية داخل مسجد تابع لإحدى الشركات بمخطط 5 بالشرائع.

تفصيلاً؛ تلقت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مقيم يفيد بوفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وجد داخل مسجد تابع لإحدى الشركات، وعند وصول الجهات الأمنية لموقع البلاغ، تم طلب الهلال الأحمر، وبعد الكشف عليه تأكدت وفاته وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة.

ومازالت التحقيقات جارية من قبل شرطة الشرائع لمعرفة مسببات الوفاة بحكم الاختصاص.