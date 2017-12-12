الهلال ينفرد بالقمة والأهلي يتراجع والنصر يواصل خسارة النقاط

أبرز ملامح آخر جولات المرحلة الأولى للدوري السعودي للمحترفين

بعد أن أسدل الستار عن المرحلة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لم يختلف الحال عن الجولات السابقة لا من حيث تسجيل أرقام مميزة وإحصائيات مثيرة بالنسبة للأندية أو اللاعبين وحتى المدربين.

أبرز ملامح الجولة

انفرد الهلال بصدارة جدول الترتيب على الرغم من تعادله السلبي مع مضيفه الفتح الذي واصل سياسة التفريط بالنقاط للجولة الثالثة على التوالي، وواصل الأهلي إهدار النقاط للجولة الثانية تواليًا ليفشل في اقتناص الصدارة بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي مع مضيفه فريق أحد المنتشي بتحقيقه النتائج الإيجابية بالجولات الأربع الماضية، وانقاد النصر للخسارة الثانية هذا الموسم ليتوسع الفارق بينه وبين المتصدر إلى أربع نقاط مؤقتًا وهذه المرة على يد القادسية الذي استعاد نغمة الفوز بعد غيابه عنها في الجولات الثلاث الأخيرة.

وأعاد الفيصلي فريق الشباب إلى دوامة المشاكل بتغلبه عليه ما بين أرضه وجماهيره، فيما عزز عنابي سدير مركزه بين الأربعة الكبار، واستمر الاتحاد بصحوته محققًا فوزه الثاني على التوالي صعد به إلى المركز الخامس وجاء على حساب متذيل الترتيب الرائد، وضرب التعاون بقوة هذه الجولة وحقق فوزًا هو الأكبر له على أرضه هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه الاتفاق برباعية نظيفة زادت من متاعب فارس الدهناء الذي تراجع للمركز الثالث عشر، بينما أنهى الفيحاء مرحلة الذهاب بفوز ثمين على حساب الباطن عاد من خلاله لتذوق طعم الفوز الثالث له هذا الموسم.

إحصائيات عامة

ارتفع عدد المدربين المقالين هذا الموسم إلى سبعة، وأسفرت نتائج الجولة عن تحقيق الفوز في خمس مباريات وحضر التعادل مرتين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، حصة الفريق المضيف منها أربعة انتصارات مقابل انتصار وحيد للضيوف.

شهدت الجولة تسجيل 19 هدفًا بمعدل (2.71) هدف في كل مباراة، تناوب على تسجيلها 9 لاعبين محليين كأكبر نسبة تسجيل للاعبين المحليين في هذا الموسم ومثلهم أجانب، فيما سجل مدافع الأهلي محمد آل فتيل هدفًا بالخطأ في مرماه، سجل منها 13هدفًا بالقدم اليمنى و3 باليسرى وهدفين بالرأس، تحصل لاعب القادسية ستانلي أوهاويتشي على لقب هداف الجولة بتسجيله هدفي فريقه بمرمى النصر، بينما ذهب لقب أفضل صانع أهداف لزميله بالفريق ألتون جوزيه بصناعته هدفين من أهداف فريقه، احتسب قضاة الجولة ركلتي جزاء تكفل كلٌ من محمد السهلاوي هداف النصر وعصام الحضري حارس التعاون بترجمتهما للأهداف.

وأشهر قضاة الملاعب 29 بطاقة صفراء وغابت البطاقة الحمراء للجولة الخامسة تواليًا، وكانت النتيجة الأكبر بالجولة سجلت في مباراة التعاون والاتفاق (4-0)، بلغ عدد الحضور الجماهيري (27335) مشاهدًا بمعدل (3905) متفرجين، النصيب الأكبر من الحضور كان لمباراة أحد وضيفه الأهلي (10225) متفرجًا.

إحصائيات الفرق

للمرة الأولى هذا الموسم يسقط الهلال في فخ التعادل السلبي فيما واصل الفريق المحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في عام2017م .

لأول مرة لا يتمكن الهلال من التسجيل أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين في 16 مباراة سابقة جمعت بينهما سجل فيها جميعها.

الأهلي هو الفريق الوحيد في تاريخ دوري المحترفين السعودي الذي لم يفشل في التسجيل في مباراتين متتاليتين في المنافسة.

سجل النصر في آخر 19 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي مسجلاً ثاني أطول سلسلة له في المنافسة بعد سلسلة 30 مباراة التي انتهت في نوفمبر 2014.

الاتحاد يواصل فرض هيمنته على لقاءاته مع الرائد في دوري المحترفين 19 السابقة حيث فاز 14 مرة وتعادلوا ثلاث مرات مقابل فوزين للرائد.

الاتحاد يسجل أول حالة فوز له على أرضه هذا الموسم بالدوري.

القادسية يحقق فوزه الثالث على النصر بتاريخ مواجهات الفريقين 11 السابقة بدوري المحترفين بينما كان الفوز حليف النصر في خمسة لقاءات وسيطر التعادل في ثلاث مرات.

فريق أحد خسر مرة واحدة فقط أمام الفرق التي احتلت المراكز الأربعة الأولى بالدوري الموسم الماضي (خسر من الهلال وتعادل مع الأهلي والنصر والاتحاد).

فريق أحد يفرض التعادل على الأهلي في أول لقاء يجمع الفريقين بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي يختتم الدور الأول بوصوله للنقطة رقم 22 كاسرًا حاجز النقطة رقم 20 لأول مرة في تاريخ الفريق بـالدوري السعودي للمحترفين والرقم السابق للفريق هو 19 نقطة في موسم 2010 - 2011 م.

الأهلي أكثر الفرق تسجيلاً مع نهاية المرحلة الأولى بـ30 هدفًا بينما يأتي الفتح في المركز الأخير من حيث التسجيل بتسجيله 13 هدفًا فقط.

يعد دفاع الهلال الأقوى حيث لم تتلق شباكه سوى 9 أهداف مع امتلاكه لمباراتين مؤجلتين في حين يعد فريق الرائد الأضعف دفاعًا باستقباله 30 هدفًا.

إحصائيات اللاعبين

عصام الحضري حارس مرمى التعاون أصبح ثاني حارس ينجح بتسجيل هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد مبروك زايد موسم 2010-2011 في مرمى الرائد.

بلغت دقة تمرير الكرات للاعب الفيحاء حسن معاذ في مباراة فريقه مع الباطن 100 %.

مازال لاعب التعاون جهاد الحسين في صدارة قائمة صنّاع الأهداف بصناعته 8 أهداف.

حافظ عمر السومة محترف الأهلي على صدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف في حين يحل محمد السهلاوي في المرتبة الثانية بـ7 أهداف .

إحصائيات المدربين

ميودراغ يسيتش مدرب الاتفاق سابع مدرب يتم إقالته هذا الموسم بدوري المحترفين.

يعد مدرب الاتحاد التشيلي سييرا الوحيد الذي لم يستبدله في الدوري فهو مازال على رأس عمله منذ بدء الموسم الماضي حيث أشرف خلالها على الفريق في 39 مباراة بالمسابقة حقق 22 فوزًا و8 تعادلات و9 هزائم سجل خلالها الفريق 76 هدفًا واستقبلت شباكه 56 هدفًا.

مدرب فريق أحد الجزائري نبيل نغيز هو المدرب الوحيد مع دياز مدرب الهلال لم يعرف طعم الهزيمة حيث قاد الفريق بأربع مباريات فاز في 2 وتعادل في مثلهما.