صحة بيشة تدشن اليوم العالمي للتطوع 2019

تحت شعار "تطوعي_صحة٣"

دشّن مدير الشؤون الصحية ببيشة المكلف، ثواب ناصر الشهراني؛ حملة اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩، تحت شعار (تطوعي_صحة٣)، الخميس، في مجمع توليب مول.



جاء ذلك بحضور المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله في بيشة، بدر المطيري.



وتتضمنت الحملة مشاركة العديد من الأقسام؛ ومنها عيادات "العيون، والأسنان، والتبرع بالدم، وأطفال عامة، وأذن وأنف وحنجرة، وقدم السكري، وجراحة وأورام الثدي، والتأهيل الطبي"، وغيرها.



كما تتضمّن مجموعة أركان توعوية؛ منها ركن مكافحة العدوى، والصحة العامة، وركن مكافحة العدوى ومسار ضغط الدم والطب المنزلي، وأمراض الكلى، والغدد الصماء والتأهيل الطبي، والتبرع بالدم، وكبار السن، وركن الأسنان، والصحة النفسية والخدمة الاجتماعية، والفرز البصري، وكذلك حجز المواعيد عن طريق برنامج موعدي.



وتأتي هذه المشاركة لتحفيز العمل الخيري، خاصة في مجال الأعمال الصحية التطوعية.



وأوضح مدير صحة بيشة المكلف ثواب الشهراني، أن الحملة التطوعية والأعمال التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ تساعد في نشر ثقافة التطوع للمجتمع.



يذكر أن المبادرات التطوعية تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام.