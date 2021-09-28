"أسنان شرق جدة" ينظم فعالية الكشف على ٩١ مراجعًا في يوم واحد‎‎

تم تقديم كل الخدمات ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني

ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي ٩١ وتحت رعاية المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور زهير بن عمر الوعيل، نظّم قسم الأسنان بالمستشفى فعالية الكشف على عدد ٩١ مراجعًا أمس الأحد؛ حيث تم تقديم خدمات (الكشف- تنظيف الجير- تطبيق مادة الفلورايد).

وعبّر عدد من المراجعين عن شكرهم لإدارة المستشفى ولقسم الأسنان (أطباء وممرضين)، عن الخدمات التي قُدمت لهم ولطف التعامل وحسن الاستقبال والتنظيم.