"شرطة عسير": إحالة مقيم آوى 8 مخالفين إلى النيابة العامة

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ أسفرت عن قبض شرطة المنطقة على مقيم يمني، لإيوائه ثمانية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، داخل أحد المنازل.. وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، ومَن آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن تلك الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة؛ حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.