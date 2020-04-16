"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 29

إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج وصل إلى 71 مليار ريال

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29.

وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ29 لشهر أبريل، قد وصل إلى 71 مليار ريال سعودي.