البرازيل تسجل 10250 إصابة جديدة بكورونا و899 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إنها سجلت 10250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و274 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و157726 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 616018 وفقًا لبيانات الوزارة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 51 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 364922 من ضمنهم 303368 حالة تم شفاؤها، و20821 حالة وفاة.