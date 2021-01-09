تشمل 5 محافظات.. الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على الباحة

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.