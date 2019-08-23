"العدالة" يُبقي "الأهلي" في دوامة المشاكل.. "سوزا" يعتذر وترقب لمصير "برانكو"

بدأت الإثارة مبكراً في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وتحديداً مع النادي الأهلي الذي بدأ الموسم بداية مخيبة لآمال جماهيره العريضة.

وفشل الأهلي في انتزاع بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعد أن انهزم من الهلال بمجموع المباراتين، وما تبع ذلك من خلافات تمثلت في رغبة البعض في الإطاحة بالمدرب الكرواتي برانكو على خلفية قيادته الفنية في المباراتين.

كما ظهرت على السطح خلافات بين المدرب أيضاً والمهاجم السوري عمر السومة قبل أن تنجح الإدارة في حل تلك الأزمة سريعاً قبل بداية الدوري ومباراة الفريق أمام العدالة.

بدأ الأهلي الدوري على أمل استعادة العافية وتجاوز أزمات مباراتي الهلال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن إذ انتفض العدالة، الفريق الصاعد حديثاً للمسابقة وقدم مستويات رائعة في مباراته الأولى أمام الأهلي ليتعادل معه ويفقد الفريق الجداوي نقطتين مبكرتين تماماً من عمر المسابقة.

انتهت المباراة داخل المستطيل الأخضر وبدأت مباريات أخرى خارجه كانت البداية في ردة فعل قوية من قبل المحترف البرازيلي في الفريق جوزيف دي سوزا الذي أبدى رغبته في الرحيل مشدداً على أنه لا ينوي البقاء في النادي لأجل المال فقط قبل أن يعتذر اللاعب على صفحته بـ"تويتر" مبيناً أن ردة فعله كان غضباً؛ لأنه يود الفوز باستمرار حرصاً على اسم الأهلي الكبير.

أنباء أخرى تم تداولها عن تحويل محترف الفريق، الصربي دانييل ألكسيتش للاستثمار والتعاقد مع لاعب بديل عنه، كما سيتم تقرير مصير المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش سواء بالاستمرار أو الإقالة.