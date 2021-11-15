صورة.. "المسند" يشرح "ديناميكية بناء السحب الركامية"

قال: عبر تشكيلات من الرياح والأمطار والبرد والنويات ثلجية

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن "ديناميكية بناء السحب الركامية" تتكوّن من عدة مراحل.

وأضاف عبر حسابه بتويتر: منها الرياح الصاعدة الدافئة، والرياح الهابطة الباردة، والأمطار، والبرد، والنويات ثلجية.